08.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:32

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan turistler aralık ayında güneşli havayı görünce denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da turizm sezonu sona ermesine rağmen halen açık olan otellerde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkarmayı sürdürüyor. Ülkelerindeki soğuk havaya rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı Manavgat'ta güneşi gören turistler sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Manavgat'tın Side bölgesinde tatillerini geçiren Alman, Rus ve İskandinav turistler, havuz başında ve plajlarda güneşlenip, kitap okudu. Çeşitli oyunlar oynayıp, denize giren ve suda uzun süre kalan tatilciler, aralık ayında denizin keyfini çıkardı. Turistler bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Kaynak: DHA

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