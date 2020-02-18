Antalya'da turistin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan otel çalışanı tutuklandı
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Antalya'da turistin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan otel çalışanı tutuklandı

Manavgat ilçesinde çalıştığı oteldeki bir turistin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

18.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:54
Antalya'da turistin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan otel çalışanı tutuklandı

ilçesinde çalıştığı oteldeki bir turistin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, beş yıldızlı bir otelde konaklayan turiste ait kasadan 6 bin avro çalınması üzerine çalışma başlattı.

Parayı çaldığı iddia edilen otel çalışanı N.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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