Antalya'da turistin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan otel çalışanı tutuklandı
Manavgat ilçesinde çalıştığı oteldeki bir turistin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Manavgat ilçesinde çalıştığı oteldeki bir turistin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beş yıldızlı bir otelde konaklayan turiste ait kasadan 6 bin avro çalınması üzerine çalışma başlattı.
Parayı çaldığı iddia edilen otel çalışanı N.K, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.