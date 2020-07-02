Antalya'da turist gibi tatil yapan Büyükelçi Sybiha: Güvenli turizm için her şey hazır
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Antalya'da turist gibi tatil yapan Büyükelçi Sybiha: Güvenli turizm için her şey hazır

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da normal bir turist gibi, koruma olmadan tatil yaptığını belirterek, "Güvenli bir turizm için her şeyin hazır olduğunu gördüm. Otellerin maske, hijyen gibi bütün kurallara uygun olduğunu gördüm" dedi.

Antalya'da turist gibi tatil yapan Büyükelçi Sybiha: Güvenli turizm için her şey hazır
02.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:59

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da normal bir turist gibi, koruma olmadan tatil yaptığını belirterek, "Güvenli bir turizm için her şeyin hazır olduğunu gördüm. Otellerin maske, hijyen gibi bütün kurallara uygun olduğunu gördüm" dedi. Büyükelçi Sybiha, dün itibarıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye ilk uçuşların ve turizmin yeniden iyi bir şekilde başladığını da kaydetti.

Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz itibarıyla başlatıldığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da beş yıldızlı otellerde incelemede bulundu. Büyükelçi Sybiha, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki turizmin yeniden başlamasıyla ilgili görüştü. Büyükelçi Sybiha ve ekibi, Lara Barut Hotel'de konaklarken, aynı bölgedeki Concorde de Luxe Hotel ve Antalya Havalimanı'nda da incelemelerde bulundu. Büyükelçi Sybiha, yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesaplarından, kendi çektiği ve hazırlıklara ilişkin fotoğrafları paylaştı. 

'GÜVENLİ TURİZM İÇİN BÜTÜN HAZIRLIKLAR YAPILMIŞ'Antalya'da olmaktan çok memnun olduğunu belirten Büyükelçi Andrii Sybii Sybiha, Vali Ersin Yazıcı'yı yeni görevi nedeniyle kutladı. Antalya'nın sadece turizm başkenti olmakla kalmayıp, çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Sybiha, Ukrayna'dan yılda 1,5 milyon turist getiren bir şehir olduğunu kaydetti. Dün itibariyle Ukrayna'dan ilk uçuşların ve turizmin yeniden iyi bir şekilde başladığını belirten Sybiha, "Biz gördük ki güvenli turizm için burada ciddi hazırlıklar yapılmış" dedi.'BÜTÜN KURALLARA UYGUN OLDUĞUNU GÖRDÜM'Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya'daki programına katıldığını hatırlatan Büyükelçi Sybiha, ardından da bir otele gelerek, bir turist gibi, koruma olmadan tatil yaptığını söyledi. Sybiha, "Gördüm ki her şey hazır, güvenli bir turizm için her şeyin hazır olduğunu gördüm. Ama özellikle Antalya'da bunları denemeye hazırım şu an. Sizin ciddi hazırlıklarınızı gördüm, otellerin maske, hijyen gibi bütün kurallara uygun olduğunu gördüm" diye konuştu.ANTALYA'YI EŞSİZ BULDUAntalya'nın eşsiz bir bölge olduğunu söyleyen Sybiha, "Havası, denizi ve insanların misafirperverliğiyle burayı her zaman görmek isterim. Antalya'da yaşayan çok Ukrayna vatandaşı var. Üç tane Ukraynalılar derneği var, bir derneğin daha açılışını bekliyoruz. Size de teşekkür etmek istiyorum, çünkü burada yaşayan vatandaşlarımız Antalya'yı gerçekten ikinci evi olarak görüyor. Otellerdeki güvenli ortamı büyükelçilik ve kendi sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Ukrayna halkı da her zaman buradan takip ediyor. Ukrayna vatandaşlarını da buradaki tatilleri sırasında bütün kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.ANTALYA, DÜNYADAKİ EN HAZIR BÖLGEBüyükelçi Sybiha ve beraberindeki heyeti Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da görmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı ise, "Sizin ve vatandaşlarınızın da bildiği, gelip, gezdiği bir şehir. Her ne kadar pandemiden dolayı turizm hareketliliğimiz az olsa da Antalya dünyada bilinen, tercih edilen bir şehir. Bizim şehrimiz, otellerimiz kesinlikle pandeminin tüm kurallarına en ince ayrıntısına kadar uyan, bizim tarafımızdan da denetlenen ve dünyadaki en hazır bölge olarak ifade edebiliriz" diye konuştu.'HAZIRIZ VE İDDİALIYIZ'Antalya'da yaklaşık 10 gündür görevde olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Birkaç otele bizzat gidip gördüm, ama birçok otelcimizle otellerle ve derneklerle görüşmelerimiz oldu. Çok net bir şekilde ifade edebilirim ki; biz tamamen pandemi kurallarına harfiyen uygun bir şekilde herkesi bekliyoruz. Hazırız ve iddialıyız, kesinlikle kurallara uygun bir şekilde hazırız. Bu şehirde her türlü güzelliğin yanında güvenlikle ilgili de hiçbir sorunumuz yok. Bu şehirde yaşayan tüm yabancı vatandaşlarımız güven içinde bizim misafirimiz" dedi.'5 UÇAKLA 949 YOLCU GELDİ'Büyükelçi Sybiha'dan, otellerde yaptığı inceleme sonrasında çok güvenli olduğunu gördüğü yönündeki sözleri duymaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Bizzat kendisinin görmüş ve bu şekilde söylüyor olması bizi memnun etti. Dünden itibaren 5 uçak, 949 misafirimiz Ukrayna'dan gelmiş. İnşallah bu sayının önümüzdeki süreçte daha artmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla tüm otellere güvenli turizm için tüm önlemlerin alındığı sertifika da veriyoruz. Her türlü olumsuzluğu da düşünerek tüm otellerimize izolasyon bölümleri hazırladık. Ola ki pozitif vaka çıkması halinde izolasyonlu alanlar var. Yani her türlü şarta otellerimiz uygun" diye konuştu.TURİZM VE TARIM İKİ BÜYÜK MARKAAntalya'nın turizmin başkenti olmasının yanında, Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Yazıcı, "28 yıllık idareceyim, o tecrübeye dayanarak, şöyle ifade edebilirim ki; bu şehirde tarım gerçekten profesyonel düzeyde yapılıyor. Dolayısıyla Türk standartlarına uygun, kaliteli üretim yapılıyor. Bizim ürünlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Ukrayna vatandaşları güvenli bir şekilde alabilir. Antalya tarımda, Türkiye'ye birçok konuda önderlik yapmış bir il. Turizm ve tarım bu şehrin iki büyük markası" dedi.

Görüşmenin sonunda Vali Ersin Yazıcı, Büyükelçi Sybiha'ya Antalya'nın ünlü reçellerini hediye etti. Büyükelçi ise topuz armağan etti.


Kaynak: DHA

Manşet

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