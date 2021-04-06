Antalya'da turfanda kavunun kilosu 15 lira

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında kavun hasadı başladı.

ANTALYA 'nın Kumluca ilçesinde örtü altında kavun hasadı başladı. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kavun üreticiyi memnun etti.

Kumluca'da ocak ayının ilk haftası seralara ekilen kavunların hasadı başladı. Kumluca Toptancı Hali'nde kilosu yaklaşık 10 ile 15 liradan alıcı bulan kavunun fiyatı üreticiyi memnun etti.

Üretici Hüsamettin Erenkuş (41), 5 dönüm alanda kavun yetiştirdiğini, dönümde 40 veya 50 bin TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "20 yıldır kavun yapıyorum. Kavun yetiştirmeyi seviyorum. Çiftçiliği seviyorum. Kavunun rengini, sarılığını, kokusunu, daima vazgeçilmez bir kokusu var. Vazgeçilmez bir işçiliği var. Severek yapıyorum. Aşağı yukarı 85 günde hasat ediyoruz. Toplaması güzel, işçiliği güzel. 6 Ocak 2021 tarihinde ektik. 85 günde hasada geliyor. Nisanın ilk haftasında hasat yaptık. Bu daha üçüncü toplamamız. Yaklaşık 10 ile 15 TL ile satılıyor. Tabii bu fiyatlar da bizi memnun ediyor. Fiyattan kazanalım diye ondan erken dikiyoruz. Turfanda yetiştiği için daha farklı oluyor. Fiyatları daha iyi oluyor" dedi.Kavun fiyatlarından memnun olduklarını aktaran Erenkuş, "Bu kavun fiyatlarından memnunuz da bizim aldığımız gübreler de farklı oluyor. Bir ziraatçıya vardığımız zaman 20 liralık bir gübre 40 lira oldu. Fide fiyatları yüksek oluyor. Tabii bunlar birbirini karşılıyor. Kilo bazında biz de 15 liradan kavunlarımızı satıyoruz. Memnunuz yani fiyattan. Bir kavun 2 kilo geliyor. Piyasada bir kavun 30 TL. Şu elimde tuttuğum kavunun maliyeti bize 10 TL'ye geliyor" diye konuştu.- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI