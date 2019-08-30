Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 1 kişi öldü 25 yaralı var

30.08.2019 22:26

Antalya'da, şarampole devrilen tur otobüsünde 1 kişi hayatını kaybederlen 25 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OTOBÜSTE SIKIŞANLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi jayatını kaybetti 25 kişi yaralandı. Otobüste sıkışanları kurtarma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA