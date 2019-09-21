Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

21.09.2019 12:20

Antalya'nın Kepez ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 14'ü Rus turist 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 08 plakalı tur otobüsü, Aksu ilçesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri otobüste sıkışan bazı turistleri kurtardı. Yaralanan 14'ü Rus turist, 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 4'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA