Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden

Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Naci Dirlik'in kullandığı, içerisinde 22 turistin bulunduğu midibüs karşı şeride geçerek devrildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Naci Dirlik'in kullandığı, içerisinde 22 turistin bulunduğu midibüs karşı şeride geçerek devrildi. Kazada Rus uyruklu 3 turist hayatını kaybederken, 8 turist ve şoför Dirlik yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi D-400 Karayolu istikametinde meydana geldi. Şoför Naci Dirlik, 31 KJL 49 plakalı midibüsüyle Alanya ve Manavgat'taki otellerden Antalya Havalimanı'na gitmek için 22 turisti aracına aldı. Dirlik'in kullandığı araç seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Midibüs, refüjdeki aydınlatma direğini ve korkulukları parçalayarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçlara şans eseri çarpmayan midibüs, devrildikten sonra yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri yardım için midibüsün yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bilgi verildi. Yaralı turistler ilk etapta vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 turisti ve şoför Dirlik'i çevredeki hastanelere götürdü. Araçta sıkışan, adları henüz öğrenilemeyen 2 Rus turist hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye götürülen 1 Rus turist de hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan yara almayan diğer turistler olay yerine gelen başka bir midibüsle götürüldü. Kaza yapan araçta hayatını kaybeden turistlerin kanlı valizleri de yol ortasında kaldı. Yapılan incelemenin ardından midibüs olay yerinden çekilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manavgat
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Yıldız Tilbe Diana Spencer Burcu Biricik
Spor Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 3 turist öldü, 9 yaralı (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:44:28. #1.14#

title