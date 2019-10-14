Antalya'da tur midibüsü devrildi: 4 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı.
Kemer ilçesinden Kumluca ilçesine giden Yalçın Şehmus'un kullandığı 07 KEB 12 plakalı tur midibüsü, Yazar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Şehmus ile Rus uyruklu 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kumluca ve Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.