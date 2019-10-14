Antalya'da tur midibüsü devrildi: 4 yaralı

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı.

14.10.2019 13:50
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı.

Kemer ilçesinden Kumluca ilçesine giden Yalçın Şehmus'un kullandığı 07 KEB 12 plakalı tur midibüsü, Yazar Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Şehmus ile Rus uyruklu 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kumluca ve Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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