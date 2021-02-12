Antalya'da tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
12.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:22
Antalya'nın Kepez ilçesinde tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sütçüler Mahallesi'ndeki müstakil evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, Adem (45) ve annesi Ayşe Ervan (80) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin