Antalya'da Tüfekle Vurulan Kedi Tedavi Edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, uygulanan tedaviyle yaşama döndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, uygulanan tedaviyle yaşama döndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Ameliyat edilen kedinin vücudundan 9 saçma çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye barınak görevlilerince "Umut" adı verildi. Kedi, yeni bir sahip bulununcaya kadar barınakta kalacak.
Kaynak: AA