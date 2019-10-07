Antalya'da tropik meyveler üreticilere tanıtılacak

07.10.2019 13:54

Antalya'da tropik meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere Guava, Liçi ve Longan gibi meyvelerin yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tropik meyve yetiştiriciliğinde uygun bir coğrafi konuma sahip olan Antalya'daki potansiyelin daha etkin kullanabilmesi amacıyla bir dizi eğitim programı hazırlandı.

Müdürlük hizmet binasında konusunda uzmanların vereceği eğitimler, 22 Ekim Salı günü başlayacak.

Üreticilere, Meksika'nın tropikal meyvelerinden, a, b ve c vitaminleri, potasyum, manganez, demir ve lif açısından zengin Guava, Çin'in güneyinde yetişen, içinde c vitamini, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, kalp hastaları için de faydalı olduğu belirtilen Liçi, Pitaya (ejder meyvesi), Passiflora ve Longan gibi tropik meyveler anlatılacak.

Muz yetiştiriciliği, muzda hastalık ve zararlıların anlatımlarının da yer alacağı eğitimlerde katılımcılara sertifika da verileceği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımın ülke için önemli ve gündemi belirleyen bir sektör olduğunu kaydetti.

Antalya'nın coğrafi konumu, iklimi ve üretici çiftçisiyle birçok tarım ürününü yetiştirme ve pazarlama potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Özen, "Bu kapsamda tropik meyvelerin yetiştirilmesi için son derece uygun ortama sahip olan kentte, üreticileri eğiterek bu konuda onları cesaretlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA