Antalya'da tramvay hattındaki boşluğa düşen otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu
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Antalya'da tramvay hattındaki boşluğa düşen otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da tramvay hattındaki boşluğa düşen otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu tramvay duvarı ve yolun arasındaki boşluğa düşerek sıkışan ticari taksideki iki kişi yara almadan kurtuldu.

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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu tramvay duvarı ve yolun arasındaki boşluğa düşerek sıkışan ticari taksideki iki kişi yara almadan kurtuldu.

Ferhat Bulut idaresindeki 07 T 4345 plakalı ticari taksi Otogar Kavşağında, sürücüsü bilinmeyen 07 GFH 16 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü tramvay hattında çalışmasının yapıldığı yol kenarındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ulaştı.

Takside bulunan sürücü ve yolcu kendi imkanlarıyla çıktıkları araçtan yara almadan kurtuldu.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi şoförü Ferhat Bulut, gazetecilere, müşterinin de içinde bulunduğu otomobille hareket halindeyken bir aracın kendilerine çarptığını söyledi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yol ile tramvay duvarının arasına düştüğünü anlatan Bulut, "Olayın nasıl olduğunu anlayamadık, bir anda kendimizi iki duvarın arasında bulduk. Takside bir müşterim vardı, kendi imkanlarımızla araçtan çıktık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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