Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur Yılmaz (19) idaresindeki 07 APV 242 plakalı motosiklet, Elmalı-Akçay kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane morguna götürülen cenazeyi teslim alan baba Şemsi Yılmaz, plakasız traktörün sürücüsünün, oğlunu kaza yerinde yaralı bıraktığını söyledi.

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullanan Şemsi Yılmaz, "Sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Oğlum başarılı bir öğrenciydi. Bu yıl üniversite sınavına girecekti. İyi bir derece bekliyorduk. Ama o günleri görmek nasip olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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