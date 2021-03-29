Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Gebiz Mahallesi Kapuz Çayı Köprüsü mevkisinde Abdullah Yiğit'in (52) kullandığı 07 YK 270 plakalı traktör ile Gökhan Eser Keser idaresindeki 54 D 5936 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, traktörün römorkuna çarparak alev alan motosikletteki yangını vatandaşlar söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Keser, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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