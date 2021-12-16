Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı - Haberler
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Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı

Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi hayata geçirildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, Kumlucalı iş adamları, Kumluca, Mavikent ve Beykonak hal derneklerince temin edilen yaklaşık 3 bin reflektör düzenlenen etkinlikle vatandaşlara dağıtıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un katıldığı etkinlikte traktör römorklarına reflektör monte edildi.

Antalya ve Kumluca ilçesinde traktör ve römork kullanımının yoğun olması, traktör kazalarının önlenebilir kaza statüsünde olması sebebiyle, reflektör takarak kazaların ve bu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önlenebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı

Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı

Antalya'da traktör kazalarının önlenmesi için yaklaşık 3 bin reflektör dağıtıldı

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AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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