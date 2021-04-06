Antalya'da traktör devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da traktör devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da traktör devrildi: 2 yaralı

Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.K. (58) yönetimindeki 07 PD 848 plakalı traktör, Boğazcık Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Ş.K. ile traktörde bulunan T.Ç. (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan traktör sürücüsü ise buradan Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da traktör devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 21:22:26. #1.16#
title