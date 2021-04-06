Antalya'da traktör devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.K. (58) yönetimindeki 07 PD 848 plakalı traktör, Boğazcık Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Ş.K. ile traktörde bulunan T.Ç. (62) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan traktör sürücüsü ise buradan Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci