Antalya'da trafo bakımı sırasında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

06.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:58

Antalya'da trafo bakım sırasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak'taki bir trafoda meydana geldi. Trafodaki arıza nedneiyle bakım yapan 56 yaşındaki İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, oluşan ark sebebiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Bölge, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



İbrahim Bölge'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından Bölge'nin cenazesi yakınları tarafından alındı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Bölge'nin cenazesinin ikindi namazının ardından Meydan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA