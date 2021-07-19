Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
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Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti

Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 4 patenli gencin otobüse tutunup, 2 kadının ise otomobilin yan camlarına oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da 4 patenli gencin otobüse tutunup, 2 kadının ise otomobilin yan camlarına oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da tüm uyarılara rağmen patenli gençlerin ve otomobilin farklı noktalarında oturarak ve ayaktaki tehlikeli yolculuklar devam ediyor. Kentin en işlek caddelerinden Konyaaltı'nda gece saatlerinde şehir içi yolcu taşıma otobüsünün arkasına tutunan patenli iki gencin yolculuğu bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. Sakarya Bulvarı'nda yine otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençlerinden birinin ayağını kaldırarak yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüyü alan kişi, "Gün geçmiyor ki Antalya'da bitmiyorlar" tepkisini dile getirdi.

"Otomobil camından sarktılar"

Aksu-Serik karayolunda kaydedilen bir görüntüde ise hareket halindeki otomobilin sağ ve sol camlarına oturan iki kadının dans etmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuğu görüntüleyen kişi ise, "Bunlar kafayı yemiş sanırım, tehlikeli hareketler yapıyorlar" diye şaşkınlığını gösterdi. - ANTALYA

Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
Antalya'da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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