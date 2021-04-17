Antalya'da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü
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Antalya'da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kuryenin trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevmesi yürekleri ısıttı.

Antalya'da bir kuryenin trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevmesi yürekleri ısıttı.

Kepez ilçesinde bir kuryenin, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevdiği anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde bir kuryenin, ışıklarda bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeğin yanına yanaşarak başını okşayıp sevdiği görülüyor. Kurye ve köpeğin yürek ısıtan görüntüsü yeşil ışığın yanması ile sona erdi. - ANTALYA

Antalya'da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü
Antalya'da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü
Antalya'da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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