Antalya'da trafikte kalp krizi geçiren kişi öldü Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Televizyon tamirciliği yapan Haktan Özsoy (50), 12 yaşındaki oğlu Adnan ile otomobille evine dönerken Karadayı-Boğazkent yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Özsoy'un fenalaşması sonucu yoldan çıkan aracı oğlu durdurmayı başardı. 112 Acil Servis ekibince, Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Özsoy, yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Özsoy'un kalp rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA