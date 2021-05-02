Antalya'da trafikte dehşete düşüren görüntü
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Antalya'da trafikte dehşete düşüren görüntü

Antalya'da trafikte dehşete düşüren görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da trafikte seyir halinde olan birkaç gencin çektiği video izleyenleri dehşete düşürdü.

Antalya'da trafikte seyir halinde olan birkaç gencin çektiği video izleyenleri dehşete düşürdü. Bir genç seyir halindeki aracın direksiyonundan ayrılarak tavanına otururken, aynı araçta başka bir kişi ise önce sürücü koltuğuna geçti sonra ayaklarını sarkıttı. Gençlerin hem kendi canını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydığı görüntülere tepki yağdı.

Sosyal medyaya düşen ve Antalya-Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü. Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına adeta hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüntüleri izleyenler adeta dehşete düştü.

Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği görüldü. Dehşete düşüren anları ise aracın arkasından gelen motosikletli arkadaşları çekti. Çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası" sözlerini yazması ve "jandarma gelirse bizi kovalamaz" demesi "pes" dedirtti. Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

Görüntüleri izleyenler ise duruma tepki gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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