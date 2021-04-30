ANTALYA'DA TRAFİK POLİSLERİ ÇARPIŞTI: 1 POLİS YARALI

ANTALYA'da bir ihbara giden trafik polis otosuyla, motosikletli trafik polisi çarpıştı.

ANTALYA'da bir ihbara giden trafik polis otosuyla, motosikletli trafik polisi çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü polis memuru Özgür Gül, hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbara giden trafik polis otosu ile trafik polis memuru Özgür Gül'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Gül yaralanırken, meslektaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis telsizinden yapılan anonsla kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşlarının yanında bulunurken, sağlık ekipleri polis memuru Özgür Gül'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Gül, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru Gül'ün, sol bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı