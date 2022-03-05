Antalya'da trafik kazasında yaralanan genç, 15 gün sonra hayatını kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde, 15 gün önce, motosikletin, kamyonet ile çarpışması sonucu yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Neşet Günay (21), hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Günay'ın cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Serik'te 20 Şubat'ta Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde D.U'nun kullandığı 07 FPD 41 plakalı kamyonet ile Neşet Günay yönetimindeki 07 AGV 165 plakalı motosikletin çarpışması sonucu, Günay yaralanmış, önce Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.