Antalya'da trafik kazasında ölen genç, kazanın gerçekleştiği yerde anıldı

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54

Antalya'da, trafik kazasında 24 yaşında hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın yakınları, gencin ölüm yıl dönümünde kazanın meydana geldiği yerde anma etkinliği düzenledi.

Gazi Bulvarı'ndaki anma törenine Fırat'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra başka kazalarda yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kazanın meydana geldiği noktaya çiçekler kondu, gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı.

Fırat'ın kardeşi Burcu Kınayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin alkollü bir sürücünün çarpması sonucu öldüğünü iddia etti.

Kardeşine çarpan sürücünün sadece 3 ay hapis yattığını belirten Kınayman, "Benim kardeşimin kanı hala burada. Kardeşime çarpan sürücü alkollü, aşırı süratli ve ehliyetine el konulmuş birisiydi. Yetmezmiş gibi inerek arabasındaki hasarı kontrol etti. Elini kolunu sallaya sallaya gitti." diye konuştu.

Anne Satı Gedik ise oğlunu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını, kazaya neden olan sürücünün dışarıda olmasının acılarını arttırdığını dile getirdi.

Baba Mustafa Fırat da 24 yaşındaki oğlunu toprağa verdiğini ve tek istedikleri şeyin, adalet olduğunu ifade etti.

Gökhan G, 27 Ocak 2019'da gece saatlerinde otomobiliyle tali yolda giderken, motosikletle ilerleyen Satılmış Fırat'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Fırat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza yerinden ayrılan sürücü, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasının ardından tahliye edilmişti.

Fırat'ın yaşamını yitirdiğinde 4,5 aylık hamile olan eşi daha sonra bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kaynak: AA