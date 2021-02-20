Antalya'da trafik kazasına karışan sürücü, taktığı kask sayesinde başına darbe almadı
Antalya'da kullandığı motosiklet otomobille çarpışan sürücü, başındaki kask sayesinde, kazada başına darbe almaktan kurtuldu.
Antalya'da kullandığı motosiklet otomobille çarpışan sürücü, başındaki kask sayesinde, kazada başına darbe almaktan kurtuldu.
Ümit Sönmez'in kullandığı 07 AFR 962 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde Bayram Aksu yönetimindeki 07 DBA 70 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Sönmez, otomobilin altında kaldı. Başındaki kask sayesinde başına darbe almaktan kurtulan Sönmez, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibince aracın altından çıkarıldı.
Sönmez, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam