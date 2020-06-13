Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoldan çıkarak taşlık alana giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
13.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:10

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoldan çıkarak taşlık alana giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yasemin Yiğit yönetimindeki 07 AHP 146 plakalı otomobil, Akçeşme mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taşlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Hatice Dirmilli, Ümmügülsün Büyükbel ve Meliha Yiğit yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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