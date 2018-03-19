Antalya'da Trafik Kazası

Antalya'da tramvay yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki nostaljik tramvayın yolunda meydana gelen kazada, Rıfat Akar yönetimindeki, 34 ZM 9767 plakalı otomobil, karşı tarafa geçmeye çalışan 72 yaşındaki Edip Koray'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Koray, başından yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 ekiplerine ve polise haber verirken, otomobil sürücüsü yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Vatandaşlar tramvay yolunun kestirme oluşu nedeniyle hızla gelen araçların tehlike saçtığını, tedbir alınmasını istedi.