Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Kesik Sokak ve Hamam Sokağın birleştiği kavşakta Fatma K.'nin kullandığı 07 VFF 84 otomobil ile Hüseyin E.'nin kullandığı 07 V 2462 plakalı otomobil çapıştı. Kazada 07 V 2462 plakalı otomobilde bulunan Muhammed E. ve Muhammet Ö. adlı 2 çocuk ile 07 VFF 84 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Kumluca, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title