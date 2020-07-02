Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek yara almadan kurtuldu.

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
02.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:45

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Serik D-400 yolu Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Zeybek yönetimindeki 42 EKH 83 plakalı Ford marka otomobil, kavşakta Harun Limoncu'nun kullandığı 07 YKB 53 plakalı Wolksvagen marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Zeybek, eşi Özlem Zeybek ile kamyonet sürücüsü Limoncu'nun yaralandığı kazada, 2 yaşındaki Kadir Furkan Zeybek ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat aksayan trafik daha sonra normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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