Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meyana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
24.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:54

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meyana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumluca Antalya Karayolu 15. Kilometresi Belen Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca yönünden Antalya istikametine görmekte olan Mehmet S. yönetimindeki 07 Z 8676 plakalı otomobil, Antalya yönünden gelip Kumluca istikametine giden İsmail A. yönetimindeki 07 DF 900 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada sürücüler ile Turgay I. yaralandı. Yaralılardan İsmail A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil servise ihbarda bulundu. Kaza yerine 2 ambulans itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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