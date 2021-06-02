Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selahattin Uysal'ın kullandığı 07 UD 733 plakalı motosiklet, Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Ahmet Özdemir yönetimindeki 07 ANT 159 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Uysal ile motosikletteki Volkan Sert, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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