Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması 2 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
08.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:06

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kılınç'ın kullandığı 42 R 6055 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir Karayolu Piser Boğazı mevkisinde, Hasan Topaca yönetimindeki 07 LJ 802 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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