Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması 2 kişi yaralandı.
08.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:06
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kılınç'ın kullandığı 42 R 6055 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir Karayolu Piser Boğazı mevkisinde, Hasan Topaca yönetimindeki 07 LJ 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA