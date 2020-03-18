Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:48
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Mürsel Patlar yönetimindeki 07 LDD 17 plakalı kamyonet, Korkuteli-Fethiye kara yolunun 11. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Patlar ile yanındaki Oğuz Kaan Patlar yaralandı.
Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA