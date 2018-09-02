Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Sefa K. (19) idaresindeki 07 TCB 24 plakalı otomobil ile Caner Sarıbaş (23) yönetimindeki 07 VGB 13 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Beykonak Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki Yasemin Palamutçu (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.