Antalya'da Trafik Kazası: 15 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde biri turist taşıyan 2 midibüs ile bir tırın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi'nden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Zabit Bayat (49) idaresindeki 06 BCG 786 plakalı tur midibüsü, Serik-Antalya yolu Kocayatak kavşağında yol kenarındaki bir tesiste mola vermek üzere sağa dönüş yaparken arkasından gelen Süleyman Korkmaz'ın (46) kullandığı 07 UG 171 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tur midibüsü de önce önünde seyreden Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı midibüse arkadan çarptıktan sonra su kanalına düştü.

Kazada, tır şoförü Süleyman Korkmaz, midibüs sürücüsü Ahmet Doğan, tur midibüsü sürücüsü Zabit Bayat ile araçta bulunan yolculardan Alena Novikova (7), İrina Tyan (33), Artem Tugay (9), Alexander Movikov (56), Lev Tyan (62), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), Olga Zubkova (51), Tatiana Khen (57), Snezhana Bakına (41), Elena Temenova (38) ve Anton Temenova (11) isimli Rus turistler yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada tur midibüsünden yara almadan kurtulan 9 yolcu, uçaklarına yetiştirilmek üzere olay yerine gelen başka araçla Antalya Havalimanı'na gönderildi.

Tır sürücüsü Süleyman Korkmaz ise ifadesi alınmak üzere Serik Polis Merkezine götürüldü.