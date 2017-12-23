Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat ilçesinde, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Hasan Manav'ın kullandığı 07 LRB 26 plakalı motosiklet, Demokrasi Kavşağı'nda kaçtığı için plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Manav yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.