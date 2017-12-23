Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Akseki ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Akseki ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Akipa (24) idaresindeki 33 NRR 03 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Akseki-Manavgat karayolu Alaçeşme mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Haşim Bağater (33) yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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