Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Akseki ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Serhat Akipa (24) idaresindeki 33 NRR 03 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Akseki-Manavgat karayolu Alaçeşme mevkisinde bariyerlere çarptı.



Kazada araçta bulunan Haşim Bağater (33) yaralandı.



Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.