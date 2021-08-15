Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Avcı (31) yönetimindeki 07 FJH 19 plakalı motosiklet plakası öğrenilemeyen İ.E.A'nın (31) kullandığı otomobil ile D400 kara yolunda çarpıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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