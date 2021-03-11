Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,2 yaralı

11.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:01
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kasasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kasasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Korkuteli ilçesi Naldöken yol ayrımında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsen Candar (55) idaresindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet D. (19) idaresindeki 15 SD 446 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gülsen Candar olay yerinden yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. ile kamyonet içinde bulunan Mehmet Ç. hafif şekilde yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Gülsen Candar'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:02:44. #1.16#
title