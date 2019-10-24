Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ramazan Manay (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen mandalina yüklü kamyonet, Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Manay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta bulunan Bayram Silahçılar ise yaralı olarak ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.