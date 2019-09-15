Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nusrat Kutlu yönetimindeki 07 NJP 22 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gençler mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Şahin (52) yaralandı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, ambulansta yaşamını yitirdi.