Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
20.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 5 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 29 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 5 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 29 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerinde, 5 kişinin trafik kurallarını ihlal ettiği ve Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlendi.
Bu kişilere 28 bin 912 lira ceza verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt