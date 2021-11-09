Antalya'da Trafik Denetimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Antalya'da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 01. 11. 2021 ile 08. 11. 2021 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikorter-drone denetiminde 120 sürücüye, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetimi kapsamında 1087 araç denetlenmiş olup 197 sürücüye, alkol ve uyuşturucu madde denetimi kapsamında 1102 araç denetlenmiş olup 74 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 35 araç ve 141 yolcu olmak üzere toplam 808 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir.

Açıklamanın sonunda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Antalyada Trafik Denetimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor 01

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