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Antalya'da trafik denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da trafik denetimleri

Antalya'da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor. Günün farklı saatlerinde trafik ekiplerince emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetimler yapıldı. Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Emniyet ekipleri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti. Özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiğinin altı çizildi. - ANTALYA

Antalya'da trafik denetimleri

Antalya'da trafik denetimleri

Antalya'da trafik denetimleri

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