Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2017 Yılı Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu aştı.



TÜİK '2017 Yılı Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde Temmuz ayı sonu itibarıyla 21 milyon 763 bin 103 adet taşıtın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Temmuz ayında 5 bin 31 araç trafiğe çıktı



Antalya'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 830 adet taşıtın yüzde 46,4'ünü otomobil, yüzde 26,7'sini motosiklet, yüzde 17,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6 'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 1 milyon 830 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 267 bin 154 motosiklet sayısı ile 285 bin 439 olan İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı.



Isparta 29'uncu sırada



Isparta'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 168 bin 529 adet taşıtın yüzde 46,1'ini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 12,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 168 bin 529 ile 29'uncu sırada yer aldı.



Burdur'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 130 bin 487 adet taşıtın yüzde 41,1'ini otomobil, yüzde 24,8'ini motosiklet, yüzde 16,4'ünü traktör, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 130 bin 487 ile 37'nci sırada yer aldı. - ANTALYA