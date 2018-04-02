Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 27 Bin 792 oldu oldu. Antalya, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında ise İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı.

TÜİK '2018 Şubat Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye'de Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 377 bin 559 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

Antalya'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 27 bin 792 adet taşıtın yüzde 46,9'unu otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 1 milyon 27 bin 792 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 270 bin 301 motosiklet sayısı ile 293 bin 63 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta 29'uncu sırada

Isparta'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 172 bin 780 adet taşıtın yüzde 46,5'ini otomobil, yüzde 21,3'ünü motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 172 bin 780 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur 37'inci sırada

Burdur'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 133 bin 690 adet taşıtın yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 24,7'sini motosiklet, yüzde 16,4'ünü traktör, yüzde 11,5'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 133 bin 690 ile 37. sırada yer aldı. - ANTALYA