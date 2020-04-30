HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 115 bin oldu

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2020 verilerini açıklandı.

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 115 bin oldu
30.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:30

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2020 verilerini açıklandı. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 115 bin 976 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2020 verileri açıklandı. Bu kapsamda Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 35,6 arttı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1, kamyonda yüzde 19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı.

Antalya'da 1 milyon 115 bin 976

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 115 bin 976 oldu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 179 bin 426 oldu. Burdur'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 135 bin 579 oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Ekonomi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Ekonomi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Ekonomi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Lionel Messi Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 115 bin oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:15:38. #1.15#
title