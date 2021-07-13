Antalya'da trafiğe açılan yolar asfaltla kaplandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Altınova bölgesinde geçen yıl ulaşıma açılan yollarda belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Altınova bölgesinde geçen yıl ulaşıma açılan yollarda belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce sıcak asfalt çalışmalarının Altınova Orta ve Sinan mahallerinde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de 45 yıldır bölgede beklenen imar planı hayalini gerçekleştirdikten sonra Altınova'da alt ve üst yapı yatırımlarını artırdıklarını aktardı.

Yatırımlarla değer ve şehir kimliği kazandırdıkları bölgenin şehircilik problemlerini çözdüklerini belirten Tütüncü, "Altınova'ya yeni yollar açmaya, açtığımız yolları asfaltla konforlu hale getirmeye devam edeceğiz. Altınova'nın önünde güzel bir gelecek var. Biz çalıştıkça Altınova şehirleşiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci