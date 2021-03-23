Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
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Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

23.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:15
Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalmayla yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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