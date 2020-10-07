Antalya'da toz bulutları oluştu
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Antalya'da toz bulutları oluştu

07.10.2020 21:26 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:30
Antalya'da toz bulutları oluştu

ANTALYA'da, rüzgarla birlikte kent merkezinin bazı noktalarında toz bulutu oluştu.

ANTALYA'da, rüzgarla birlikte kent merkezinin bazı noktalarında toz bulutu oluştu.

Antalya'da öğleden sonra kapanan hava ve yer yer hızını artıran rüzgar kentin bazı noktalarında toz taşınımlarına neden oldu. Özellikle açık alanlarda rüzgarla birlikte yükselen tozların oluşturduğu bulutlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre etkili olan toz bulutları sonra gözden kayboldu.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve çevresinde yarından itibaren hava sıcaklığının 6- 10 derece civarında düşmesini ve yağışın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.


Antalya'da toz bulutları oluştu
Antalya'da toz bulutları oluştu
Antalya'da toz bulutları oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

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